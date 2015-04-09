مورينيو عن تأثير نجوم الكرة: رونالدو وميسي لا ينقذون الأرواح

انتقد جوزيه مورينيو بشدة وضع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لاعبا ريال مدريد وبرشلونة في قائمة مجلس "فوربس" كأكثر الأشخاص تأثيرا في العالم.

رونالدو احتل المركز الـ30 في قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم، فيما جاء ميسي في المركز 45، وعن هذا الأمر علق مورينيو"هذا سخيف، نحن لا ننقذ الأرواح".

وأضاف في تصريحاته لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية موضحا"أنا لدي شغف وحب كبيرة لكرة القدم، لكن بالنسبة لنا كمحترفين إذا كانت الكرة هي كل شيء، إذن فهناك مشكلة حقيقية، وهذا أيضا ينطبق على المشجعين".

وأكمل"في البرتغال يقولون دائما إنك يمكنك أن تغير أي شيء عدا والدتك وفريقك المفضل".

واستدرك"أنا أتفهم قدرة كرة القدم على إحداث تأثير كبير في المجمتع، لكن كيف يمكن أن يكون لاعب كرة في قائمة أكثر 00 شخص تأثيرا في العالم"؟

وأردف"أنا أعرف بعض الأشخاص يمكن أن يقفزوا من النافذة من الدور الخامس لمجرد أن فريقهم خسر مباراة، هؤلاء الأفراد لديهم مشاكل حقيقية".

وأتم"كيف يمكننا مقارنة لاعب كرة قدم، مدير فني، بعالم أو طبيب؟ لا يمكن المقارنة أبدا".