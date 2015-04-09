كرواتيا تحرم من جمهورها أمام إيطاليا في تصفيات اليورو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة منتخب كرواتيا بحرمانه من الجمهور في مواجهة إيطاليا بتصفيات يورو 2016 بعد الهتافات العنصرية التي أطلقها جمهوره في مباراة النرويج.

وستواجه كرواتيا إيطاليا يوم 12 يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة بعد قرار الاتحاد الأوروبي والذي جاء تباعا لما قامت به الجماهير في مباراة كرواتيا والنرويج والتي حسمها الأول بنتيجة 5-1 واستمر في تصدره للمجموعة بفارق نقطتين عن الأوزوري.

كما تم توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف يورو على الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

ويقدم المنتخب الكرواتي أداء قويا مع مدربه نيكو كوفاتش وكان قد تعادل مع إيطاليا 1-1 في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو في الجولة الرابعة من التصفيات.