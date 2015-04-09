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النجم الإيطالي جو ديفيريو في طريقه إلى بيروت

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الخميس 09-04-2015 15:32

أعلن النجم الإيطالي الشهير Joe Diverio على صفحته الخاصّة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنّه متّجه إلى بيروت.
ونشر النجم صورة له مرفقة بتعليق كتب فيه :"Beirut........here I come! ".
وكان Joe قد غنّى في بيروت للمرّة الأولى عام 1965 وعاش فيها سنوات عدّة، بين عامي 1970 و1975 وقّدم عروضاً غنائيّة مع فرقته، في ذلك الوقت.
يذكر أنّ Joe Diverio ألّف أغنية خاصّة لبيروت بعنوان "Beirut addio" للتعبير عن محبّته للبنان ولعاصمته بيروت.

 

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