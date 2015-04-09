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كيت أبتون تخجل من فيديو رقصها رغم أنّه سبب شهرتها

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الخميس 09-04-2015 16:11

صرّحت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة Kate Upton إنّها تخجل من الفيديو المشين لها، الذي حمل عنوان Cat Daddy ونشر في مايو 2012، رغم أنّه كان السبب في شهرتها في عالم عروض الأزياء لملابس البحر.
وكما هو معروف ، فإنّ الفيديو، الذي صوّره المصوّر Terry Richardson للنجمة عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً وهي ترقص بملابس البحر، كان السبب الأوّل في شهرتها.
وقالت Kate ، البالغة من العمر 22 عاماً، في حوارها مع مجلة "Vogue" في نسختها البريطانيّة لعدد يونيو المقبل، إنّها واجهت المصور، وقالت له:" لم تحترمني، كان من الممكن أن تخبرني!".
ولفتت النجمة إلى أنّها كانت مرعوبة بعد انتشار الفيديو، وكانت تعتقد أنّه خاص تمّ تصويره من أجل المرح فقط، وليس للانتشار ...
بدوره المصوّر Terry أكّد للمجلة أنّه ليس السبب في شهرة عارضة الأزياء، قائلاً: " Kate ولدت لكي تكون نجمة".
يشار الى أنّ Kate تظهر في الفيديو المسيء وهي ترقص بملابس البحر الحمراء بطريقة مجنونة، على أغنية لفريق "الراب" المعروف "Rej3ctz".
كما يذكر أنّ هذه الواقعة ليست الأولى المثيرة للجدل التي تتورّط فيها النجمة Kate ، حيث كانت أيضا من ضمن الفنانات اللواتي تم تسريب صورهنّ العارية، بعد اختراق حساباتهن على نظام iCloud.

 

 

 

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