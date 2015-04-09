تأجيل المؤتمر الصحفى للمهرجان الدولى للطبول إلى 15أبريل

بسبب إحتفالات “شم النسيم” وأعياد الاخوة الأقباط.،تم تأجيل المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة الثالثة للمهرجان الدولى للإيقاعات والطبول والفنون التراثية، إلى السابعة مساء الأربعاء 15 إبريل بقبة الغورى ،بدلاً من الأحد 12 إبريل.

> ويعلن بالمؤتمر د.إنتصا ر عبد الفتاح عن تفاصيل الدورة التى تقام فى الفترة من 19إلى25 إبريل الجارى، وأسماء الدول العشرون المشاركة ،و المكرمين وضيوف الشرف وأماكن وجدول العروض.

> وعلى هامش المؤتمر يفتتح معرض صور فوتوغرافية للفنانة أميرة بهى الدين بعنوان “مهرجان الطبول وثقافات الشعوب”.