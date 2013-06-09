ما أنواع المناعة فى جسم الإنسان؟

النظام المناعى عبارة عن مجموعة من العمليات البيولوجية داخل الكائن الحى، والتى تحمى من الأمراض بالتعرف ثم قتل ومحاربة الميكروبات والخلايا السرطانية، فالنظام المناعى يمكنه التعرف على الفيروسات والبكتيريا والديدان والفطريات، ويمكنه التفرقة بينهم وتحديدهم ومحاربتهم.

يقول د. خالد المنباوى أستاذ طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث إن المناعة تتميز بأنواعها العديدة منها التالى:

- المناعة الفطرية: أما أن تكون مناعة طبيعية ذاتية إيجابية، وهى التى تنتج عن التعرض للعدوى سواء حدثت الإصابة أم تحدث، وتتميز بأنها تتولد بصورة بطيئة، ألا أنها تدوم لفترات طويلة، ومن أهم الأمثلة لهذا النوع " المناعة الصلبة" على المدى الطويل مثل ما يحدث مع أمراض "الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف، والحماق".

> أما أن تكون من النوع الذى يطلق عليه المناعة العابرة للمدى القصير مثل التعرض للأنفلونزا، وقد تكون مناعة مدى الحياة مثل تلك التى تحدث مع مرض لفيروس واحد لشلل الأطفال، ولكن لكل فيروس على حدة أى لا يحدث ما يعرف بعبور الحصانة، بين الأنواع الثلاثة لفيروس شلل الأطفال، وأما أن تكون مناعة طبيعية سلبية، كتلك التى يولد بها الإنسان، إلا أنها تشتمل كل الأجسام المضادة للميكروبات، والتى تعرضت لها الأم وتولد لديها مناعة تجاهها وتستمر مع الطفل لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وكذلك المناعة التى تنتقل من الأم عبر لبن الأم إلى رضيعها، ولكن من المهم أن تتعرف أن يستثنى من هذا الانتقال المناعة السلبية الطبيعة لميكروب السعال الديكى.

- المناعة المكتسبة: التى تتولد نتيجة للتطعيمات واللقاحات، والتى تتميز بأنها تدوم لفترة طويلة ولكنها تتولد بطىء، ويوجد نوع آخر من المناعة المكتسبة وهى المناعة السلبية، التى تتمثل فى استخدام الجلوبينات المناعية، ومضادات السموم والتى تتميز بأنها تمنح الجسم مناعة مباشرة، ولكن يعيبها أنها لا تدوم لفترة طويلة، وتستخدم عادة عند وجود مرض معدى بالأسرة وتحتاج إلى أخذ مناعة بصورة سريعة ولحظية فتستخدم هذا النوع.