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حكاية نادر علي - مصري شاب قادم في الكالتشيو.. حلم ميلان وتجربة صلاح

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حكاية نادر علي - مصري شاب قادم في الكالتشيو.. حلم ميلان وتجربة صلاح حكاية نادر علي - مصري شاب قادم في الكالتشيو.. حلم ميلان وتجربة صلاح

نادر علي.. مدافع مصري إيطالي شاب يلعب بصفوف نادي كالياري الإيطالي الذي ينافس في بطولة الدوري الممتاز.

FilGoal.com يمنح زواره تجربة جديدة في التعرف على اللاعبين المصريين الشباب في أندية أوروبا المختلفة ونبدأها مع نادر علي لاعب كالياري.

نادر علي هو لاعب ولد لأب مصري وأم إيطالية يحمل الجنسيتين، لم يبلغ عامه الـ16 لكنه يشارك باستمرار مع فريق 17 عاما بناديه.

FilGoal.com تواصل مع نادر علي وتحدث في حوار قصير عن أشياء كثيرة مثل طموحاته في المستقبل وإن كان يرغب في اللعب لمصر أم إيطاليا ويسير على نهج ستيفان شعراوي لاعب ميلان.

 

نادر علي قال "أتمنى بالتأكيد اللعب لمنتخب لكن لا أعتقد أنهم سيقوموا باستدعائي يوما ما مثلما حدث مع ستيفان شعراوي".

وأضاف "أزور مصر باستمرار أخرها في ديسمبر الماضي، لكن مؤخرا لا أعرف الكثير عن بسبب قلة مشاركاته في البطولات الدولية".

وأردف "لكن تألق محمد صلاح مؤخرا مع فيورنتينا أعطاني الكثير من الحماس لأفعل مثله.. وأن أصل لحلمي باللعب لفريق ميلان".

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فيديو اليوم السابع

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