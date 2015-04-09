حكاية صورة – أقصر مباراة قمة في تاريخ الأهلي والزمالك

عصر الجمعة 9 ابريل 1999، القمة رقم83 بين الاهلى والزمالك فى الجولة 25 للدورى المصري موسم 98/99 .. تلك القمة التي تحمل لقباً فريداً، لقب أقصر مباراة فى تاريخ المسابقة منذ بدايتها عام 1948 بل وتاريخ الكرة المصرية.

فالمباراة لم يتجاوز وقتها الخمس دقائق ! فلم يمر على بداية المباراة إلا وعرقل لاعب وسط الزمالك أيمن عبد العزيز مدافع الاهلى إبراهيم حسن من الخلف بعد كرة مشتركة بينهما قام على أثرها الحكم الفرنسي مارك باتا بطرد نجم الوسط.

واعترض لاعبو الزمالك وجهازهم الفني بقيادة فاروق جعفر على قرار الحكم .. وصمموا على عدم استكمال المباراة وقام عددا من لاعبي الفريق بالاشارة إلى اعضاء مجلس إدارة النادى الموجودين بمقصورة ستاد القاهرة للنزول إليهم فى أمام كاميرات المحطات التليفزيونية التي كانت تغطي أحد أكبر مباريات القمة فى المنطقة العربية.

وظل اللعب متوقفا لمدة أكثر من 15 دقيقة حتى أطلق الحكم الفرنسي باتا صافرته معلنا نهاية المباراة بعد أن فشلت جميع المحاولات لإثناء لاعبي الزمالك وجهازهم الفني عن قرارهم بعدم اكمال المباراة.

كانت المباراة بالنسبة للأهلي مجرد تحصيل حاصل لتتويجه قبل المباراة بجولتين بلقب الدورى.

كما أن قانون العرقلة من الخلف تم تعديله فى مونديال فرنسا 1998 بطرد اللاعب مباشرة..وتذكر البعض واقعة مشابهة فى مباراة القمة بين الفريقين عام 1993 عندما طرد الحكم السورى جمال الشريف مدافع الزمالك نبيل محمود لعرقلته أيمن شوقي مهاجم الأهلي بعد أقل من 3 دقائق من البداية ما فتح الطريق أمام فريق الأحمر للفوز بثلاثية نظيفة.

واعتقد البعض أن فاروق جعفر المدير الفني للزمالك انسحب بلاعبيه من هذه المباراة منعا لتكرار الهزيمة الساحقة علما بأن جعفر كان مدربا عاما فى مباراة 1993.

بعد المباراة، تمت اقالة فاروق جعفر وتم تعيين محمود ابو رجيلة .. بعد المباراة تم إغلاق شارع 26 يوليو الذي يوجد به نادى الزمالك منعا لحدوث أي أعمال شغب وسيطرت الشرطة على الموقف وخرج جمهور الزمالك ليسب اتحاد الكرة ولاعبي الأهلي وفى مقدمتهم حسام وابراهيم حسن.

شاهد صور المباراة وتشكيل الأهلي واحتفالات الحضري

وكان الاهلى قد ظفر بمباراة الدور الاول 8 نوفمبر 1998 باستاد القاهرة وفاز 1/2 وسجل له حسام وابراهيم حسن وهدف الزمالك لمحمد صبرى وهو واحد من اروع الاهداف فى تاريخ مبارايات الاهلى والزمالك .

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