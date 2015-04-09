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ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج "المعسل" من أوراق الموز بالغربية

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ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج "المعسل" من أوراق الموز بالغربية ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج "المعسل" من أوراق الموز بالغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 475 عبوة "معسل" مغشوش مصنوع من أوراق اللفت والموز والبنجر، فضلاً عن ضبط نصف طن خامات مغشوشة قبل تعبئتهم داخل عبوات عليها علامات تجارية لشركات محلية داخل مصنع بدون ترخيص بقرية كفر عصام مركز طنطا.

البداية عندما وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "ع.ع"، 54 سنة، مقيم مركز أبو النمرس بالجيزة بإنشاء مصنع بدون ترخيص بقرية كفر عصام مركز طنطا جهزه بالأدوات اللازمة لغش المعسل وتصنيعه من أوراق اللفت والموز والبنجر بدلاً من أوراق التبغ الأصلية وإضافة العسل الأسود إليها وتعبئته داخل عبوات عليها بيانات تجارية لكبرى الشركات المحلية، وبيعه للجمهور.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وضبط 475 عبوة معسل و500 كيلو خامات مغشوشة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وقام العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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