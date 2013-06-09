غداً.. أصحاب المعاشات يضربون عن الطعام ويعتصمون بـ"طلعت حرب"

أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات عن دخول عدد من أعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات فى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام غداً الاثنين، بميدان طلعت حرب، بعدما فقدوا التواصل مع الحكومة لحل أزمتهم، وتجاهل الحكومة إقرار العلاوة المقدرة بـ10% التى طالبوا بوضعها.

من جانبه أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدى الخزانة العامة بالفوائد، متسائلاً عن حقيقة أموالهم واسترداد الفوائد على الأموال.

وبعث رسالة للشعب المصرى والعالم بضرورة التحرك للدفاع عن أصحاب المعاشات لأنه تم التنكيل بهم، وتمت سرقة أموالهم من يقدر يعيش بـ10 جنيهات للأسرة فى اليوم، قائلاً: "نحن نتناقص كل يوم من المعاش"، معلناً دخول أصحاب المعاشات فى إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح بميدان طلعت حرب من يوم 10 يونيو الجارى للمطالبة باسترداد أموالهم وإسقاط القانون 135.