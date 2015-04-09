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جامعة سوهاج: انتهاء الدورة التثقيفية لتوعية الطلاب من مخاطر الإدمان

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جامعة سوهاج: انتهاء الدورة التثقيفية لتوعية الطلاب من مخاطر الإدمان جامعة سوهاج: انتهاء الدورة التثقيفية لتوعية الطلاب من مخاطر الإدمان
أكد الدكتور صفا محمود نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هانى جعفر مسئول التواصل الطلابى، أن الجامعة انتهت من الدورات التثقيفية للتوعية ضد مخاطر الادمان، ونظمتها الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطى بالقاعة الزجاجية بالمدينة الجامعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "الدورة ناقشت أهمية التعريف بخطورة الادمان وطرق مواجهته، من خلال عقد المزيد من تلك الندوات لطلبة وطالبات الجامعة، والتى تلعب الدور الاكبر فى التوعية".

ويذكر أن الدورة حاضر فيها الدكتور أحمد عيد الباحث والخبير بصندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

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