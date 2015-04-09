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سندريلا تتألق من جديد بتصميم إيلي صعب

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سندريلا تتألق من جديد بتصميم إيلي صعب سندريلا تتألق من جديد بتصميم إيلي صعب

الخميس 09-04-2015 11:01

بعد أن تجولت السندريلا الأنيقة ليلي جيمس Lily James في مدن العالم لافتتاح فيلمها الجديد "سندريلا"، عادت للظهور من جديد في طوكيو ليلة البارحة متألقة بتصميم ملكي يناسب شخصية السندريلا الناعمة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها ليلي جيمس أحد تصاميم إيلي صعب، فعلى ما يبدو هو المصمم الأنسب لها، وفي آخر إطلالاتها ظهرت الممثلة الشابة بفستان ناعم بتصميم ملكي ولون أنيق، وحافظت على نعومة إطلالتها بإضافة مجوهرات بسيطة مكونة من أساور بسيطة وقلائد ناعمة.

شاهدي معنا إطلالة ليلي جيمس الأنيقة بتصميم إيلي صعب، وشاركينا برأيك.

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سيدتي