أفخم تصاميم البدلات الرجالية من مجموعة Dolce&Gabban للصيف

من المعروف عن الدار الإيطالية Dolce&Gabbana تصاميمها الأنيقة والفاخرة، خصوصاً في مجال بالبدلات الرجالية، فهي أول الخيارات التي يبحث عنها الرجل الأنيق في المناسبات الهامة. ومجموعة ربيع وصيف 2015 كان فيها أروع تصاميم البدلات الرجالية المتنوّعة بقصّاتها وبألوانها.

استوحى مصمّم المجموعة خطوطه من مدينة صقلية الإيطالية، ومن مصارعي الثيران الإسبان، فكانت النتيجة رائعة ومتنوّعة، وفيها الكثير من القوة، والثقة بالنفس، بحيث عكست عناصر الحضارتين المختلفتين والمتشابهتين إلى حد ما. ولذلك شاهدنا الكثير من الألوان القويّة، خصوصاً اللون الأحمر الدموي، الذي دمجوه بالأسود، إلى جانب الرمادي، والأخضر، والأزرق، بالإضافة إلى الأقمشة المزركشة، والمزخرفة، أو المطبّعة برسومات استوحيت من ملابس مصارع الثيران.

بعض قصّات هذه البدلات كانت ضيّقة، وبعضها كان أكثر عرضاً، وبعضها نُسّقت مع "جيليه" من تحتها، أو مع معطف صيفيّ من فوقها. وبعض السترات كان لها صفّ واحد من الأزرار، وبعضها كان لها صفّان من الأزرار. أمّا ربطات العنق فجميعها رفيعة وأنيقة.

سنترككم الآن مع مجموعة من أروع البدلات الرجالية، من مجموعة Dolce&Gabban من أسبوع الموضة لربيع وصيف 2015 في ميلان ومن أكثرها فخامة وأناقة.

اختاروا منها البدلة التي ترغبون في ارتدائها في مناسباتكم المقبلة.

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