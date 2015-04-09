تصاميم اللبنانية "ريم عكرا" تزيد النجمات أناقة

هناك رونق خاصّ يتعلق بتصاميم Reem Acra مصمّمة الأزياء ذات الأصول اللبنانية والمقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية. فهي تمتاز بالأنوثة الطاغية، مثلما تمتاز بالجاذبية والفخامة. وهذه الأسباب هي التي تدفع النجمات إلى التألّق بفساتينها، مرّة بعد مرّة، على السجادة الحمراء، حيث يظهرن في كلّ مرة جميلات وأنيقات جداً.

واللافت للنظر أنّ النجمات من مختلف الأعمار يُحبّذن إبداعات Reem Acra كأمثال: Taylor Swift، Selena Gomez، وAnna Kendrick، ممن هنّ في عمر الشباب، إلى جانب صاحبات العمر المتوسّط كـ Jessica Alba، Kate Hudson، وOlivia Munn، فيما الأكبر سناً كـ Jennifer Lopez، وEva Longoria لا يقلّ شغفهنّ عمّن سواهنّ، لأنهنّ يتقاسمن الشغف مع النجمات الكبيرات في السن مثل Jane Fonda وغيرها.

وغالباً ما يخترن من مجموعاتها الجاهزة، أو يطلبن منها تصميم فساتين خاصّة بالمناسبة.

تتميّز تصاميم Acra دائماً بالأنثوية وبالأقمشة المُرهفة كالدانتيل، والشيفون، والحرير، والتول... وبألوان رائعة فاتحة كالزهري، والبيج، وألوان الباستيل، وقوية كالأحمر، والأصفر، والأسود. وبعض هذه الفساتين تكون مشكوكة أو مُزيّنة بالأحجار والكريستال، فيما بعضها الآخر يعتمد على الأقمشة الفاخرة فحسب.

اخترنا بعض أبرز إطلالات النجمات بتصاميم Reem Acra لتستوحي منها أنت فستاناً رائعاً لسهراتك أيضاً، ولتستمدي بعضاً من أناقة مصمّمة الأزياء المبدعة.

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