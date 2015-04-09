“السياحة” توقع بروتوكول تفاهم مع نادي السيارات

وقع وزير السياحة خالد رامي، والهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعادل عبدالباقى رئيس نادى السيارات والرحلات المصري، مذكرة تفاهم بشأن دعم سبل التعاون فى قضايا التدريب والأمان والسلامة بالمركز المصرى للقيادة الآمنة .

جاء ذلك على هامش زيارة جان تود رئيس الاتحاد الدولى للسيارات والسياحة لمصر ولقاءه بالسيد وزير السياحة لبحث سبل تنشيط السياحة المتبادلة بين دول العالم باستخدام السيارات والتى هى أحد أهداف الاتحاد الدولى للسيارات حيث يسهل الاتحاد الدولى تلك العملية من خلال قيام اندية السيارات الاعضاء فى الاتحاد بإصدار دفاتر المرور المؤقتة للسيارات المسافرة إلى البلاد الاخرى ، وايضا إصدار رخص القيادة الدولية والمعتمدة من الاتحاد الدولى للسيارات والصالحة للسير فى أى دولة فى العالم .

يهدف البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم إلى التعاون فى تهيئة الظروف والمناخ الذى يحقق النمو لقضايا التدريب والأمان والسلامة على الطرق خدمة للمجتمع ودفعا ودعما للاقتصاد المصرى وكذلك التعاون المشترك فى خدمة المجتمع المصرى وتنمية مهارات أفراده وذلك فى إطار اهتمام وزارة السياحة المتنامى بتوافر عوامل الامان والسلامة على الطرق لقائدى المركبات السياحية ومستقليها وفى ضوء رعاية وزارة السياحة المتواصلة للمركز المصرى للقيادة الامنة المنوط به تدريب سائقى الحافلات السياحية لمواجهة مختلف الظروف الصعبة للطرق تأميناً للركاب ولهم .

أشار البروتوكول إلى قيام نادى السيارات بتوظيف عضوياته فى الاتحادات الدولية لاستخدام امكانياتها وخبراتها وخبرات مسئوليها فى مختلف المجالات من أجل خدمة قضايا التدريب فى مجالات الرياضات الموتورية المختلفة والقيادة العامة وتلك المتخصصة سواء فى مجالات السياحة أو النقل وكذا من أجل مختلف اجراءات الامن والحيطة والسلامة على الطرق.

وتطرق البروتوكول إلى قيام وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية بما لديهم من إمكانيات متوافرة بالمركز المصرى للقيادة الامنة فى إتاحة خدمات التدريب تلك لكافة الاطراف المعنية حكومية أو أهلية وفقاً للترتيبات التى يتفق معها عليها فى حينه ، وأن يقوم الاتحاد المصرى للغرف السياحية بكل جد على تطوير خدمات مركز القيادة الامنة لقائدى مختلف المركبات (سيارات – حافلات – شاحنات – دراجات بخارية ) وفقاً للإجراءات والترتيبات التى يتفق عليها ، وأن تقوم وزارة السياحة بدعم برامج التدريب والسلامة على الطرق التى تتبناها الاطراف المشاركة فى هذا البروتوكول وفقا لأهميتها وأولوياتها بالنسبة لها .

يشار إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الدولى للسيارات والسياحة تأتى لبحث سبل تفعيل وتعظيم دور نادى السيارات المصرى وأنشطته الفعالة فى نشر التوعية المرورية والعمل على الحد من حوادث الطرق ، والجهود المشتركة مع الحكومة المصرية فى هذه المجالات الرامية لجعل الطرق أمنة فى مصر .