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كيف تتجنبين أضرار الوحم فى الشهور الأولى من الحمل؟

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كيف تتجنبين أضرار الوحم فى الشهور الأولى من الحمل؟ كيف تتجنبين أضرار الوحم فى الشهور الأولى من الحمل؟

تعانى السيدات بما يعرف بالوحم وخاصة فى الأشهر الأولى من الحمل ويمكن تلخيص أعراضه المزعجة فى الرغبة بالقئ وخاصة فى الصباح الباكر أو الشعور بعدم القدرة على التركيز والشعور بالدوار والإغماء.

تقول الدكتورة رحاب عبد الله استشارى أمراض النساء والتوليد، إن مشكلة الوحم تواجه السيدات فى بداية الحمل، ويمكن التخلص منها بأن تشغل المريضة (الحامل) وقتها بأنشطة مفيدة كالقراءة أو زيارة الأصدقاء بالإضافة إلى أننا ننصح المرأة فى تلك الفترة بعدم التفكير بالقىء أو الغثيان وخاصة قبل حدوثه.

ويجب على الحامل تجنب المواد الدهنية في وجبة الصباح على وجه الخصوص والاكتفاء بشىء خفيف بالإضافة إلى ربع ساعة راحة عقب الإفطار حتى لا يحدث القئ.

وتعتبر ممارسة الرياضة البدنية والحركات الرياضية الخفيفة بجانب المشى هكذا يمكن التخفيف من حدة الوحم بشكل كبير لدى المرأة الحامل فى بداية حملها أما إذا استمرت الأعراض أو زادت فيجب استشارة الطبيب.

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مصر 365

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