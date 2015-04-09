«أجناد مصر» يُعلن مقتل قائده ويختار «مجدالدين المصري » خليفة جديد

اعترف تنظيم أجناد مصر الإرهابي، الخميس، بمقتل قائده همام عطية، مُعلنا اختيار «خليفة» جديد.

وذكر التنظيم في بيان له، منشور على المواقع الجهادية، أن قائد التنظيم المدعو همام عطية (مجد الدين المصري) «شارك في قتل عدد من رجال الجيش والشرطة».

وأعلن التنظيم أن مجلس شورى أجناد مصر اجتمـع على تنصيب القائد عزالدين المصري خلفاً للشيـخ مجدالدين المصري، وأوضح أن أول رد من التنظيم على مقتل قائده كان يوم 5 أبريل بـ«زرع عبوة لاصقة لتجمع للأجهزة الإجرامية فوق جسر 15 مايو المهندسين مما أدى لهلاك مساعد ضابط وإصابة ضابط آخر».

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق مقتل قائد تنظيم أجناد مصر، وقال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان رسمى للوزارة، الأحد، أن معلومات كانت قد وردت لقطاع الأمن الوطنى تتضمن اتخاذ الإرهابى الهارب همام محمد أحمد على عطية واسمه الحركى (فوزى، حسام) من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم محافظة الجيزة وكراً للاختباء به والتخطيط والإعداد لتنفيذ مخططاته العدائية، وتم التعامل الفورى مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه.

وحال استشعار الإرهابى المذكور بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاههم، حيث بادلته القوات وبكثافة وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط بحوزته بندقية آلية، وطبنجة، و4 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وإحداها مزودة بمغناطيس لتثبيتها أسفل السيارات المستهدفة، و18 عبوة غير مكتملة التجهيز، وكمية كبيرة من الأدوات ومستلزمات تصنيع العبوات المتفجره مبلغ مالى قدرة 76.875 ألف جنيه، جهازى كمبيوتر يجرى فحصهما.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية أن المتهم المذكور مطلوب ضبطه في عدة قضايا أبرزها قضية التحرك الجهادى بالمنطقة المركزية بإمارة القيادى المحبوس نبيل المغربى، وقضية خاصة بتحرك أنصار بيت المقدس، وقضية تنظيم أجناد مصر.