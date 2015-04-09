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محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى شهيد فاقوس ويقبل رأس والدته

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محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى شهيد فاقوس ويقبل رأس والدته محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى شهيد فاقوس ويقبل رأس والدته
قام الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، بزيارة أسرة الشهيد "تامر محمد عماد الدين" لتقديم واجب العزاء للأسرة، والذى استشهد أثناء مطاردة بعض العناصر الإرهابية، عقب إلقائهم لعبوة ناسفة لتفجير معرض السيارات بمدينة فاقوس .

أكد المحافظ، خلال لقائه بوالدة الشهيد، والتى حرص على تقبيل رأسها ومواساتها فى مصيبتها، أن الأعمال الإرهابية، التى يقوم بها العناصر الإرهابية ترسل لنا رسالة أننا على صواب وتزيدنا عزمًا وإرادة على مواصلة العمل والبناء، وتابع: "شرف لى كبير أن أكون بين أسرة شهيد أثبت أن الشعب المصرى قادر على الوقوف أمام الإرهاب" .

ووجه محافظ الشرقية الدعوة لأسرة الشهيد ووالدته لزيارته بمكتبه لتلبية طلباتهم، مضيفًا: "كل طلباتكم على راسى"، وقرأ الجميع الفاتحة على روح الشهيد وجميع شهداء الوطن، وقال ابن الشهيد الصغير، ردا على سؤال المحافظ (عايز تكون إيه لما تكبر ) قال له: أكون ضابط فى الجيش .

وتخليدًا لذكرى شهيد الواجب قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إطلاق اسم الشهيد على أكبر شوارع مدينة فاقوس ليكون رمزًا لكل مصرى يرفض الإرهاب والدمار .

كما أعلن المحافظ عن تنظيم احتفالية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لتكريم أسر الشهداء وأبنائهم الذين ضحوا من أجل الوطن .

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مصر 365