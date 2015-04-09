محافظ بورسعيد: حصر المتورطين فى فساد "إدارة التسكين" لإحالتهم إلى النيابة

قرر محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، إحالة كل من يثبت تورطه فى قضايا فساد إدارة التسكين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما هو منسوب إليهم، حيث أصدر المحافظ تعليمات بحصر شامل لبعض الموظفين السابقين الذين إرتكبوا مخالفات جسيمة من خلال تواطئهم مع من لا تنطبق عليهم قواعد الإسكان ومنحهم وحدات سكنية بدون وجه حق.

يذكر أن رابطة متضررى الإسكان ببورسعيد برئاسة هيثم طويلة تقدموا بكافة المستندات الدامغة لكافة الأجهزة الرقابية وآخرى المحافظ الحالى اللواء مجدى نصر الدين تؤكد سوء اداء إدارة البحوث، مما يهدد بعدم كفاءة توزيع الوحدات السكنية على المستحقين.

كما قدموا بعد المستندات التى تفيد استمرار بعض التنفيذيين المتورطين فى فساد الإدارة التى أسهمت فى تأخير المشروعات والتعتيم عن موعد تسليمها للمتقدمين.