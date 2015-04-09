ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ300 طن كحول

استقبل ميناء دمياط السفينة ( AQASIA ) محملة بكمية 301 طن كحول.

وأكد ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن إجمالى سفن الحاويات، التى وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت (26) سفينة حاويات، وأن الميناء استقبل (29) سفينة بضائع عامة من مختلف الأنواع .

كما غــــادر المينـــــاء خلال نفس الأسبوع عدد (22) سفينة حاويات وعدد (32) سفينة بضائع عامة.

وأوضح "الشيطى" أن الميناء استقبل خلال الأسبوع السفينة ( VFTANKER-9 ) محملة بكمية 5614 طن زيت، والسفينة ( DOBROTA ) محملة بكمية 27653 طن ذرة، والسفينة ( STARGY PERION ) محملة بكمية 43855 طن ذرة، والسفينة ( CMBMAE ) محملة بكمية 3938 طن قمح .

وأضاف الشيطى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال أصبح اليوم 72810 أطنان قمح.