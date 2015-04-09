محافظ المنيا يبحث الجوانب المالية مع ممثلى 4 بنوك فى مبادرة "مشروعك"

بحث اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم الخميس، مع ممثلى البنوك الأربعة المشاركة فى مبادرة "مشروعك" (المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية)، الإجراءات والاشتراطات وكل المعايير المتعلقة بالجوانب المالية للمشاريع، ومنها شرائح القروض والفائدة وكيفية السداد .

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أهمية المبادرة لخلق فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنها المستقبل لخلق فرص عمل واعدة للشباب وتحقيق معدلات أعلى للتنمية.

وأضاف أنه تم إنشاء 10 مقرات لوحدة التنمية المجتمعية، المقر الرئيسى فى ديوان عام المحافظة و9 مقرات بالوحدات المحلية، وإمدادها بكافة التجهيزات اللازمة، وجميع المقار جاهزة للتشغيل لاستقبال طلبات الشباب، كما قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد 1200 دراسة جدوى لعدد من المشاريع لتوفيرها للشباب، وطالب المحافظ بضرورة عمل ندوات وفعاليات بكل مركز لتعريف الشباب بالمبادرة.

وتنفذ المبادرة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وبنوك "مصر" و"الأهلى" و"التنمية و"الائتمان الزراعى" وبنك "ناصر".