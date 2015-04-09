محافظ دمياط يبحث مع مدير الصحة الجديد سبل الارتقاء بالخدمة فى المستشفيات

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع د.جمال عبد الناصر الحسينى مدير عام الصحة بدمياط، فى أول لقاء بعد تسلمه عمله الجديد كمدير عام للصحة بدمياط، سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بالمحافظة فى كل المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكد المحافظ اهتمامه بصحة المواطن الدمياطى واعتبارها فى مقدمة الاولويات، وأن يتم التعامل بشكل إنسانى داخل المستشفيات مع المرضى والمترددين مع مراعاة الالتزام والانضباط، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من جميع الإمكانيات والخبرات المتاحة والعمل على إنهاء المشروعات المتوقفة والجارية فى أقرب وقت لسرعة الاستفادة منها .

وشدد المحافظ على أهمية التواصل مع الوزارة لتلبية الاحتياجات وتوفير الدعم اللازم لمشروعات الصحة، من أجهزة ومعدات طبية للرقى بمستوى الخدمة الصحية .