أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي -
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يبحث مع مدير الصحة الجديد سبل الارتقاء بالخدمة فى المستشفيات

Google+ Print
محافظ دمياط يبحث مع مدير الصحة الجديد سبل الارتقاء بالخدمة فى المستشفيات محافظ دمياط يبحث مع مدير الصحة الجديد سبل الارتقاء بالخدمة فى المستشفيات
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع د.جمال عبد الناصر الحسينى مدير عام الصحة بدمياط، فى أول لقاء بعد تسلمه عمله الجديد كمدير عام للصحة بدمياط، سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بالمحافظة فى كل المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكد المحافظ اهتمامه بصحة المواطن الدمياطى واعتبارها فى مقدمة الاولويات، وأن يتم التعامل بشكل إنسانى داخل المستشفيات مع المرضى والمترددين مع مراعاة الالتزام والانضباط، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من جميع الإمكانيات والخبرات المتاحة والعمل على إنهاء المشروعات المتوقفة والجارية فى أقرب وقت لسرعة الاستفادة منها .

وشدد المحافظ على أهمية التواصل مع الوزارة لتلبية الاحتياجات وتوفير الدعم اللازم لمشروعات الصحة، من أجهزة ومعدات طبية للرقى بمستوى الخدمة الصحية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365