"صحة القليوبية" تطلق حملة لإخلاء المحافظة من "فيرس سى"

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إطلاق حملة بعنوان "القليوبية خالية من فيرس سى".

وأوضح "لاشين"، فى تصريحات صحفية، أن الحملة تحت رعاية إحدى الشركات المنتجة لعقار سوفالدى المصرى، بعد اعتماد هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بوزارة الصحة العقار، وسيتم طرحه رسميًا بعد غد، السبت، بالصيدليات والمراكز الطبية المتخصصة.

ووجه الدكتور جمال ماجد، مدير مركز الكبد ببنها محافظة القليوبية، تحذيرا شديدا لمرضى فيروس الكبد الوبائى من تناول أو شراء العقار "السوفالدى"، بعد طرحه بالأسواق والصيدليات الخارجية، إلا بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وعرضها على الطبيب المختص لتحديد الجرعات والأدوية المساعدة، التى تؤخذ مع السوفالدى مثل "الإنترفيرون والريبافيرن"، وطرق وكيفية أخذ الجرعات بما يتناسب مع درجة الفيروس، حفاظا على صحة المريض وتقليل درجة الخطورة من الأعراض الجانبية.

وأضاف "ماجد"، أن عقار "السوفالدى" إذا تناوله المريض دون عقار الريبافيرن سيكون له تأثير ضار على المريض، موضحًا أنه فى حالة تناول السوفالدى دون الريبافيرن يؤثر على درجة تفاعل السوفالدى مع الفيروس ومقاومة الفيروس "للسوفالدى".

وكشف الدكتور جمال ماجد عن إنتاج عقار مكون من مادتى "السوفالدى والريبافيرن" فى كبسولة واحدة، آمن للمريض فى حالة تناوله، قائلا، هذا العقار لم يصل إلى مصر حتى الآن لكن تم إنتاجه وطرحه بالأسواق الأمريكية.

وأكد مدير مركز الكبد على صرف السوفالدى لمرضى الكبد طبقا لقرار وزارة الصحة بالمجان داخل مركز الكبد.

وأشار مدير مركز كبد بنها إلى أنه تم صرف 700 جرعة عقار سوفالدى حتى الآن وهناك أعداد أخرى يتم صرفها تباعا وفقا للتقارير الصادرة من وزارة الصحة.

وأكد الدكتور جمال ماجد أن الاستغناء فى بعض الحالات عن أشعة الفيبروسكان، واستبدالها بفحص آخر، (فيب 4)، جاء للتخفيف عن مرضى فيروس سى، الذين سجلوا أسماءهم للعلاج بعقار (السوفالدى) الجديد، والذين كانوا سينتظرون شهرين حتى تظهر نتائج الأشعة.