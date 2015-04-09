محافظ الشرقية الإخوانى للمحكمة: "والله العظيم ما اتمسكت فى مظاهرة"

سمح المستشار محمد البغدادى رئيس محكمة جنح مدينة نصر لمحافظ الشرقية الإخوانى المستشار حسن النجار بالحديث فقال: أقسم بالله العظيم إنه لم يكن هناك مظاهرة قبض عليه فيها وما حدث هو أثناء سيرى ومعى مقاول بسيارة استوقفنا ضابط شرطة وأفصحت له عن شخصيتى وعندما علم بأن المقاول الذى يستقل معى السيارة متهما فى قضية تظاهر ألقى القبض علينا واقتادنا إلى قسم شرطة مدينة نصر، وكاد رجال المباحث إن يفرجوا عنى إلا إنه علم ضابط الأمن الوطنى بأننى محافظ الشرقية السابق فى عهد مرسى وعضو بـ"قضاة من أجل مصر" حرر لنا محضر اتهمنا فيه بتنظيم مسيرة فى مدينة نصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
من جانبه دفع محامى المتهم ببطلان تحريات المباحث وعدم معقولية الواقعه وكيدية الاتهام.