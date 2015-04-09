العثور على جثة موظف بالمعاش ملقاة فى قرية بأسوان

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، على جثة لشخص فى العقد السادس من عمره، بقرية القفطية دائرة مركز دراو.

البداية، عندما تلقى العميد محمد العنانى، مأمور مركز شرطة دراو بأسوان، بلاغا من أهالى قرية القفطية يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ومتروكة فى منطقة معزولة داخل القرية.

وبإخطار اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، كلف العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة دراو، برئاسة العقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط أسوان، والرائد محسن حزين، رئيس مباحث مركز دراو، لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

>وتوصلت جهود البحث، بإشراف العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث مديرية الأمن، أن الجثة لشخص يدعى "صلاح الدين حسن عوض" 63 سنة موظف بالمعاش، متزوج، ومقيم قرية الكنوز بمركز دراو، ويرتدى ملابسه بالكامل، وتوجد الجثة فى حالة تعفن وبها بعض الحروق.

وتكثف مباحث مركز شرطة دراو جهودها لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 612 إدارى مركز شرطة دراو لسنة 2015، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.