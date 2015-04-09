أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شركات سياحة مخالفة وتنفيذ قرارات غلق فى حملة بالقاهرة

Google+ Print
ضبط شركات سياحة مخالفة وتنفيذ قرارات غلق فى حملة بالقاهرة ضبط شركات سياحة مخالفة وتنفيذ قرارات غلق فى حملة بالقاهرة
تمكن رجال مباحث الشركات من ضبط 5 شركات سياحية تزاول نشاطها دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وصادر لها قرارات غلق تحت إشرف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

شن العقيد محمد عطية رئيس مباحث الشركات بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة على الشركات السياحية بالاشتراك مع الرائد كريم العادلى والنقيب محمد نبيل والنقيب محمد سليم والنقيب عمرو فاروق رجال مباحث الشركات.

ضبطت الحملة شركة للسياحة بمصر الجديدة لمزاولتها النشاط السياحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال كما ضبطت 27 جواز سفر لعملاء بالشركة وألقت القوة القبض على صاحب الشركة "طه.ع" وتبين بالكشف الجنائى سابقة اتهامه والحكم عليه فى 10 قضايا مختلفة.

كما ضبطت الحملة إحدى شركات السياحة، بمصر الجديدة وصاحبها "عاطف.ع" لمزاولتها النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال إضافة إلى ضبط شركة بباب اللوق وموظف بها يدعى "محمد.أ" لمزاولتها النشاط السياحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال مع التحفظ على 12 جواز سفر لعملاء الشركة.

ونجحت القوة فى تنفيذ قرارى غلق بشركة فى باب اللوق وأخرى للتسويق الفندقى بعابدين وحررت المحاضر اللازمة وعرضت المتهمين على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة مدير الإدارة للتأكد من التزام الشركات السياحة بالتراخيص والضوابط المقررة من وزارة السياحة وضبط الشركات التى تمارس الأعمال السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، نظرا لقرب موسم الحج وسعيا من الإدارة لتنقية السوق السياحى وضبط الشركات التى تنصب على راغبى أداء الفريضة بالمخالفة للقوانين والضوابط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365