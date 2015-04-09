ضبط شركات سياحة مخالفة وتنفيذ قرارات غلق فى حملة بالقاهرة

تمكن رجال مباحث الشركات من ضبط 5 شركات سياحية تزاول نشاطها دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وصادر لها قرارات غلق تحت إشرف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

شن العقيد محمد عطية رئيس مباحث الشركات بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة على الشركات السياحية بالاشتراك مع الرائد كريم العادلى والنقيب محمد نبيل والنقيب محمد سليم والنقيب عمرو فاروق رجال مباحث الشركات.

ضبطت الحملة شركة للسياحة بمصر الجديدة لمزاولتها النشاط السياحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال كما ضبطت 27 جواز سفر لعملاء بالشركة وألقت القوة القبض على صاحب الشركة "طه.ع" وتبين بالكشف الجنائى سابقة اتهامه والحكم عليه فى 10 قضايا مختلفة.

كما ضبطت الحملة إحدى شركات السياحة، بمصر الجديدة وصاحبها "عاطف.ع" لمزاولتها النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال إضافة إلى ضبط شركة بباب اللوق وموظف بها يدعى "محمد.أ" لمزاولتها النشاط السياحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال مع التحفظ على 12 جواز سفر لعملاء الشركة.

ونجحت القوة فى تنفيذ قرارى غلق بشركة فى باب اللوق وأخرى للتسويق الفندقى بعابدين وحررت المحاضر اللازمة وعرضت المتهمين على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة مدير الإدارة للتأكد من التزام الشركات السياحة بالتراخيص والضوابط المقررة من وزارة السياحة وضبط الشركات التى تمارس الأعمال السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، نظرا لقرب موسم الحج وسعيا من الإدارة لتنقية السوق السياحى وضبط الشركات التى تنصب على راغبى أداء الفريضة بالمخالفة للقوانين والضوابط.