أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتقال 25 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع زيوت فى منطقة الأزهر

Google+ Print
انتقال 25 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع زيوت فى منطقة الأزهر انتقال 25 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع زيوت فى منطقة الأزهر
انتقلت 25 سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى محاولة للسيطرة على حريق هائل بمصنع زيوت بشارع بيبرس بمنطقة الغورية بالأزهر فى محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران التى ارتفعت من المصنع.

كان اللواء ممدوح عبد القادر تلقى مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المصانع بوسط البلد، وعلى الفور انتقل اللواءان جمال حلاوة نائب المدير وحنفى محمد مدير قطاع الإطفاء وبصحبتهما سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.


>- بالفيديو..الدفع بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى مصنع زيوت بالأزهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا