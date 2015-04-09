انتقال 25 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع زيوت فى منطقة الأزهر

انتقلت 25 سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى محاولة للسيطرة على حريق هائل بمصنع زيوت بشارع بيبرس بمنطقة الغورية بالأزهر فى محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران التى ارتفعت من المصنع.

كان اللواء ممدوح عبد القادر تلقى مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المصانع بوسط البلد، وعلى الفور انتقل اللواءان جمال حلاوة نائب المدير وحنفى محمد مدير قطاع الإطفاء وبصحبتهما سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

- بالفيديو..الدفع بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى مصنع زيوت بالأزهر