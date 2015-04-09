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السيسي يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مستشارا لمكافحة الفساد

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السيسي يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مستشارا لمكافحة الفساد السيسي يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مستشارا لمكافحة الفساد

التقى الرئيس عبد الفتاح اليوم الخميس بمحمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق وذلك حيث أصدر الرئيس قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد بعد انتهاء فترة عمله رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أشاد بالجهود التي بذلها السيد محمد عمر هيبه والتي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل في هيئة الرقابة الإدارية وكذا بالنهج الإيجابي الذي أرساه لإتباع الدقة والمهنية والجدية
> في إجراء التحريات وإعلاء مصلحة الوطن فوق ما عداها من اعتبارات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثني على الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلتها الهيئة للحفاظ على المال العام ومكافحة إهدار الموارد, وذلك عبر التصدي ليس فقط لمحاولات الاستيلاء على المال العام دون وجه حق ولكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام لافتا
> إلى تأكيد الرئيس السيسي على المسئولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية.

وبالنسبة لمنصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد, فستكون متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية إحدى المهام الأساسية التي سيضطلع بها السيد محمد عمر هيبه فضلا عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجه عام.

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