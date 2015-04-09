وزارة المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية الخميس سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني – أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.11 % وبلغ أعلى عائد 11.39 % وسجل أقل عائد 10.5 %.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.27 % في حين سجل أقصى عائد 11.3 % وأقل عائد 11.15 %.

وأشار إلى أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.5 % فيما سجل أقصى سعر 12.6 % وأدنى سعر 12.2 %.

وأوضحت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.2 % في حين بلغ أعلى سعر 14.24 % وأقل سعر 14.100 %.