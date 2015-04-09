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وزارة المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه

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وزارة المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه وزارة المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه

وزارة المالية

طرحت وزارة المالية الخميس سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني – أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.11 % وبلغ أعلى عائد 11.39 % وسجل أقل عائد 10.5 %.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.27 % في حين سجل أقصى عائد 11.3 % وأقل عائد 11.15 %.

وأشار إلى أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.5 % فيما سجل أقصى سعر 12.6 % وأدنى سعر 12.2 %.

وأوضحت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.2 % في حين بلغ أعلى سعر 14.24 % وأقل سعر 14.100 %.

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