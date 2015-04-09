نقل مبنى الدمغة والموازين من حي الجمالية إلى مدينة العبور

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي اليوم الخميس أن نقل مبنى الدمغة والموازين الأثري لوزارة الأثار جاء طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بنقل كافة المؤسسات الحكومية من المباني الأثرية.

وأشار الوزير – في بيان صحفي اليوم – إلى أنه تم نقل العاملين بالمصلحة إلى مبنى على أحدث مستوى بمدينة العبور على مساحة أربعة آلاف متر مربع وتم إقامته بتكلفة 39 مليون جنيه.

وأضاف أن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد, حضرا احتفالية توقيع عقد نقل مبنى دمغ المصوغات والموازين الأثري التابع لوزارة التموين بحي الجمالية للحفاظ عليه كأثر تاريخي تم أنشاؤه منذ القرن التاسع عشر في عصر الحكم الفاطمي.

وأوضح حنفي أنه تم توقيع العقد من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وعن وزارة الآثار الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية.

وأشار إلى أن المبنى يتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الذهب مضيفا أنه تم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للعمل على التيسير على الصناع وتجار الذهب بسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية وقام الوزير بجولة تفقدية لأحد ورش تصنيع الذهب ومخبز, واستمع إلى شكاوى المواطنين.

من جانبه قال وزير الآثار ممدوح الدماطي إن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي والذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة يشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي وإنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية ومركز زوار للقاهرة التاريخية بالإضافة إلى ترميم كافة المباني الأثرية بالمنطقة مضيفا أنه سيتم إعداد دراس في غضون أشهر قليلة لنقل قسم الجمالية من المنطقة الآثرية إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة لافتا إلى أن هناك مساهمة إماراتية لإعادة ترميم وتجديد متحف الفن الإسلامي.

ومن جانب آخر قال محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد إن المنطقة الفاطمية تشهد تطويرا وتجديدا وتأمينا بما فيها منطقة شارع المعز وذلك للحفاظ عليها باعتبارها أحد المزارات السياحية الهامة.