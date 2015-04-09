محامى المستريح يفجر مفاجأة ويكشف تورط رجال أعمال آخرين معه

فجر محمود يوسف،محامى رجل الاعمال أحمد مصطفى الشهير بـ”المستريح”؛ تفاصيل القضية التى هزت الرأى العام موضحا أن موكله كان معه شركاء فى الوقائع ولا تقتصر القضية عليه فقط ، موضحا أن المندوبين متورطين معه ايضا فى القضية وتحصلوا على الأموال من الضحايا ولم يوردوها له أو يعيدوها لأصحابها والتى تعد مفاجأة من العيار الثقيل .

وبدأ منذ قليل المستشار اسامة طنطاوى مدير نيابة الشؤن المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الاول للنيابة التحقيق مع رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح» فى الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء على اموال المواطنين ومواجهتة باقوال ضحاياة الذين تم الاستماع اليهم خلال اليومين الماضيين ومواجته بتحريات المباحث التى اكدت صحة الواقعة .

وكانت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة ننقلت المستريح إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء على مالبغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح.