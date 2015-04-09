انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة‎

صرح السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية، للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه تجسيدا للعلاقات التاريخية الأخوية المتميزة التي تربط بين الحكومتين والشعبين الشقيقين في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، ورغبة من البلدين حكومةً وشعباً في تعزيز التعاون القنصلي فيما بينهما، وتنفيذا للتوصية الواردة في محضر الدورة الأولى للجنة القنصلية المصرية المشتركة بشأن عقد اجتماعات اللجان القنصلية المشتركة بصفة دورية وبالتناوب بين البلدين.

> انعقدت الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة خلال الفترة من 8-9 أبريل 2015 في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وترأس الجانب المصري السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وترأس الجانب الكويتي الوزير المفوض/ فيصل صالح العتيقي نائب مدير الإدارة القنصلية وبمشاركة أعضاء الوفدين.

وقد تم خلال الإجتماع التشاور بشأن الموضوعات التي تهم الجانبين، والتوصل إلى اتفاق بشأن تلك الموضوعات، واختتم الإجتماع بالتوقيع على محضر الجلسة، والإتفاق على عقد الدورة القادمة بدولة الكويت الشقيق في عام 2016 على أن يتم تحديد الموعد في فترة لاحقة.