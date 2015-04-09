البنك الأهلى يتبرع ب١٥٠ مليون جنيه لصالح مشروع التطوير «غيط العنب»

بحضور، هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصري، فقد قاموا بتفقد المشروع في إطار التبرع ب١٥٠ مليون جنيه لصالح مشروع التطويرالحضاري لغيط العنب، وذلك للمساهمة في سرعة إنجاز تطوير العشوائيات وإحلال مناطق حضارية بدلًا منها .

وخلال الاجتماع أعرب المسيري عن سعادته بهذا العمل الذي يساهم في الإسراع لدفع عجلة التنمية المصرية، والذي يعد أولى اهتمامات الدولة، وذلك بإزالة المناطق العشوائية وإحلال مجمعات سكنية حضارية بدلًا منها ولكن بطريقة صحيحة تعويضية للمواطن المصري الذي يستحق العيش بكرامة إنسانية تليق به، متمنيًا من الجميع المساهمة في مثل تلك المشروعات للنهوض بالدولة المصرية .

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ، ويهدف إلى تطوير منطقة “غيط العنب” وذلك ببناء مجمع سكني يتكون من ١٧٠٠ وحدة سكنية كمرحلة أولى بالإضافة إلى بناء مسجد، ومستشفى، وقسم شرطة، ومركز تدريب مهني، ومعهد تمريض للذكور، ومبنى للورش لتشجيع المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى إنشاء مول تجاري ، كما سيتم إنشاء مركز لخدمة المواطنين من شهر عقاري وسجل مدني ومكتب بريد وغيره .

ويقع هذا المشروع في منطقة من أهم مناطق الإسكندرية، حيث يتميز بوجود منطقة صناعية كبرى بالإضافة إلى وجود مجمع مدارس سيتم تطويرها أيضًا كنموذج يحتذى به في تطوير العشوائيات ، كما سيعمل هذا المشروع على إنشاء محور جديد غرب الإسكندرية ، مما يساهم بدوره في حل التكدس المروري من طريق قناة السويس المدخل الرئيسي للإسكندرية .