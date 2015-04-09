بالصور…السيسي يستجيب لنداء «الحاجة نجيبة» ويأمر بترميم منزلها في المنيا

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة الحاجة نجيبة، التى طالبت بترميم البيت الذي تعيش فيه مع أسرتها حيث أنه أوشك على الانهيار.

وكلف الرئيس الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، بتولي مسؤولية الأمر للبدء فى ترميم المنزل، و كذلك نقل أسرة الحاجة نجيبة إلى منزل آخر لحين الانتهاء من أعمال الترميم، ومن المنتظر أن تبدأ عملية ترميم المنزل خلال الساعات القليلة المقبلة.

يُذكر أن أسرة الحاجة نبيلة مكونة من 4 أشخاص تعيش فى منزل من الطوب اللبن مساحته 35 مترًا على طابقين فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتسببت التصدعات و الشروخ التى أصابت المنزل فى تهديده بالسقوط و جعلته علي وشك الانهيار.