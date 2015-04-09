«محلب» يؤكد عدم تدخل الحكومة في الانتخابات البرلمانية

أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، خلال ‫ترؤسه، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة والأخيرة، لحوار الأحزاب والقوى السياسية، بشأن قوانين الانتخابات، حرصه على أن توصيل رسالة مهمة، هي أن البلد بلدنا جميعا، والوطن وطننا، ولن يأخذ أحد الوطن منفرداً، وسنسمع الجميع، وسنصنع مستقبلنا معا.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، خلال اللقاء، «لم أتدخل في أي شيء، والعلاقة معكم جميعا وطيدة، سنسمع ونستفيد من كل الآراء، واللجنة المكلفة بإعداد القوانين ستعمل بأقصى جهد للانتهاء منها، وكلي أمل أن تبدأ الانتخابات قبل رمضان».

وأعرب المهندس محلب عن أمله أن يشهد العالم كله استكمال خريطة الطريق، مشيرا إلى أن من سيرفع مصر ويضعها في مكانها هم أبناؤها، وليس غيرهم.

وشدد محلب على أن هذه الحكومة أقسمت أنه لم ولن تتدخل في الانتخابات، والذي يدعي أنني تدخلت في الانتخابات عليه أن يُواجهنى، هذا في الماضي، في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي شهد بنزاهتها الجميع، أما في المستقبل، بالنسبة للانتخابات البرلمانية فسأكون أمينا على إجراء انتخابات نزيهة، أٓعِد بأن يشهد لها العالم.

وأضاف رئيس الوزراء بقوله: جئنا خداما لهذا الشعب، لكل فرد فيه، وأهم شيء عندى أن يختار الشعب نوابه الذين يمثلونه بكل حرية، والشيء الوحيد الذي أتدخل به هو إعداد مبنى مجلس النواب، فأتمنى أن يكون هذا المجلس جوهرة في مصر، أتمنى أن يكون مجلس نواب مصر بالأبهة التي سيكون بها نوابه.

أ ش أ