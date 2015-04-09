أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط عامل لشروعه فى قتل صبى بحى العرب ببورسعيد

Google+ Print
ضبط عامل لشروعه فى قتل صبى بحى العرب ببورسعيد ضبط عامل لشروعه فى قتل صبى بحى العرب ببورسعيد

 

ضبط عامل لشروعه فى قتل صبى بحى العرب ببورسعيد

القت مباحث العرب القبض علي أحد العمال، شرع في قتل أحد الصبية بعد طعنه بسلاح أبيض .

و كان قد تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى بورسعيد العام بوصول المدعو “م.ي.ي.ع”  19 سنة، – مقيم دائرة القسم مصابا بجرح نافذ بالظهر ولا يمكن استجوابة .

انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة العرب وبالفحص وسؤال شقيق المجنى علية ويدعى محمد – إتهم المدعو “أحمد شوقي عبدالنبى”، عامل مقيم دائرة قسم الضواحى، بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض وإحداث إصابته ولم يعلل سبباً لذلك .

تمكن، ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل ذلك لقيام المجنى علية بتحرير محضر ضده بإتهامه بسرقة دراجته البخاريه وتليفونه المحمول .

بإرشاد المتهم تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكابه الواقعه عبارة عن “خنجر” .

وجه، اللواء فيصل دويدار، مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا