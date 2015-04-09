ضبط عامل لشروعه فى قتل صبى بحى العرب ببورسعيد

القت مباحث العرب القبض علي أحد العمال، شرع في قتل أحد الصبية بعد طعنه بسلاح أبيض .

و كان قد تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى بورسعيد العام بوصول المدعو “م.ي.ي.ع” 19 سنة، – مقيم دائرة القسم مصابا بجرح نافذ بالظهر ولا يمكن استجوابة .

انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة العرب وبالفحص وسؤال شقيق المجنى علية ويدعى محمد – إتهم المدعو “أحمد شوقي عبدالنبى”، عامل مقيم دائرة قسم الضواحى، بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض وإحداث إصابته ولم يعلل سبباً لذلك .

تمكن، ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل ذلك لقيام المجنى علية بتحرير محضر ضده بإتهامه بسرقة دراجته البخاريه وتليفونه المحمول .

بإرشاد المتهم تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكابه الواقعه عبارة عن “خنجر” .

وجه، اللواء فيصل دويدار، مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .