بالصور..مدير أمن القاهرة يقود حملة ليلية مكبرة بدائرة قسم مدينة نصر أول

قام اللواء، أسامة بدير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بمناطق شرق القاهرة تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفاربإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة.

وأكد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية الليلية خاصة في محيط المنشآت الهامة والحيوية مع تكليف المستويات القيادية والإشرافية بمتابعة تنفيذ خطة عمل الأقوال الأمنية، واستمراراً لخطة عمل مديرية أمن القاهرة في مجال القضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة وفي ضوء أسلوب العمل الميداني الذي يرتكز علي الرصد المبكر و التحليل لكافة صور الخروج علي الشرعية والقانون وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات إنضباطية وأمنية؛ فقد قاد مدير الأمن حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم مدينة نصر أول وشارك فيها ضباط قطاع شرق القاهرة، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة، ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي ، حيث اعتمدت تلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج الايجابية التالية :-

> (12 قضية إتجار بالمخدرات (بإجمالي 9.800 ك حشيش )، كما تم ضبط عدد 92 أمبول مخدر بحوزة المدعو / ذكي . ف . ر 30 سنة طبيب ومقيم قسم مدينة نصر ، 13 قضية سلاح ناري (5 بندقية خرطوش + 8 فرد خرطوش + 37 طلقة مختلفة العيار) ،112 أحكام حبس،31 أحكام غرامات،22 أحكام مخالفات ، 30هارب من أحكام جنايات “منهم 3 هارب من حكم بالمؤبد” 53 قضية تموينية “تهريب مواد بترولية مدعمة، 105 قضية آداب عامة،89 قضايا أحداث، 4 قضايا أموال عامة )

> كما تم ضبط إحدى الصيدليات المخالفة والتي تقوم ببيع الأدوية الغير مصرح بها من وزارة الصحة وضبط بداخلها عدد 150 صنف من الأدوية مجهولة المصدر .

> وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الإستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة وجاري بذل مزيد من الجهد لأستهداف مناطق أخرى بالعاصمة .