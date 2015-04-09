بالصور.. ضبط اسطوانات بوتاجاز وسلع مدعومة فى حملة أمنية بالاسماعيلية

تمكن ضباط قسم التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية من ضبط سلع مدعومة وأسطوانات بوتاجاز فى حملة أمنية كبرى على أسواق ومحلات وطرق المحافظة .

وقال مصدر أمنى أنه تم ضبط المدعو “رضا.أ.ع” سن 49، سائق، مقيم عزبة شعيب ــ دائرة مركز أبوصوير حال قيادته السيارة رقم 10226 نقل الشرقية، محملة بعدد 70 أسطوانة غاز منزلية يقوم بتجميعها وبيعها بدون ترخيص .

والمدعو”شوقى.م.م” سن 27، مسئول وردية بمحطة وقود التعاون، بدائرة مركز التل الكبير مقيم البعالوة، وذلك لبيعه بنزين 92 بأزيد من السعر المقرر.

و المدعو “جمعة.م.ج” سن 29، صاحب شادر لبيع اللحوم، مقيم المحسمة القديمة ــ دائرة مركز القصاصين لقيامه بذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات .