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تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. السيسى يستجيب لطلب سيدة بترميم بيتها بالمنيا

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تأكيدا لانفراد اليوم السابع، أعلن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمناشدة الحاجة نجيبة التى طالبت بترميم البيت الذي تعيش فيه مع أسرتها حيث انه أوشك على الانهيار.

أسرة الحاجة نجيبة -اليوم السابع -4 -2015
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أسرة الحاجة نجيبة

وبناء على ذلك كلف الرئيس، الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا بتولى مسؤولية الامر للبدء فى ترميم المنزل، و كذلك نقل أسرة الحاجة نجيبة الى منزل اخر لحين الانتهاء من اعمال الترميم. ومن المنتظر أن تبدأ عملية ترميم المنزل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأسرة الحاجة نجيبة مكونة من 4 أشخاص تعيش فى منزل من الطوب اللبن مساحته 35 مترًا على طابقين فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتسببت التصدعات و الشروخ التى أصابت المنزل فى تهديده بالسقوط وجعلته على وشك الانهيار.

منزل الحاجة نجيبة بالمنيا -اليوم السابع -4 -2015
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منزل الحاجة نجيبة بالمنيا

الحاجة نجيبة -اليوم السابع -4 -2015
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الحاجة نجيبة

منزل الحاجة نجيبة -اليوم السابع -4 -2015
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منزل الحاجة نجيبة

فى لفتة إنسانية من الرئيس.. السيسى يستجيب للحاجة نجيبة بعد نشر قصتها بـ"اليوم السابع" ويقرر ترميم منزلها بالمنيا.. والعمل سيبدأ خلال ساعات
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