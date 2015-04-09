أحد ضحايا المستريح: "خدعنى بلسانه وأخد تحويشة عمرى ومظنش أنها ترجع تانى"

قال سعيد محمد عبد الرحمن أحد ضحايا المستريح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أثناء متابعته التحقيق مع أحمد المستريح بنيابة الشئون المالية والتجارية، "أنا أعرف أحمد مصطفى إبراهيم من زمان وتربى معنا وهو شخص طيب، وأقول له خدعتنا بتصرفاتك وأسلوبك ولن أقول لك إلا حسبى الله ونعم الوكيل، ولا أعلم لماذا فعلت ذلك؟".

وأضاف الضحية، "أنا سحبت تحويشة عمرى 270 ألف جنيه جمعتهم خلال عملى 19 عاما فى السعودية من البنك وقمت بتسليمها للمستريح بنفسى لتوفير 30% يحصل عليها المندوب وسلمتله 270 ألف وكتبلى شيك بـ300 ألف عشان الـ30% يحصل عليها المندوب".

وأضاف "أنا لا أعتقد أن الفلوس دى هترجع تانى وهو لو اتحبس 10 سنين فى قضية نصب هيكون معاه 500 مليون جنيه هيعيش بيهم، إدينى 2مليون واحبسنى 10 سنين يابلاش.. ولابد من تغيير العقوبة وأن تكون الأحكام رادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بأقوات الشعب، وأن تتخذ البنوك إجراء أكثر حزما وتتخذ إجراء زيادة سعر الفائدة حتى لا يتلاعبون بمصير المواطنين"، واختتم كلامه قائلا "يسقيك من طرف لسانه حلاوة ويزوغ منك كما يزوغ الثعلب".



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أحد ضحايا المستريح



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المستندات التى تثبت عمليات نصب المستريح

-ضحايا "المستريح" يتجمعون أمام النيابة تزامنا مع وصوله لبدء التحقيق

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-أنس الفقى: المستريح جمع من الصعايدة 2مليار جنيه.. ماذا لو لم يكونوا مهمشين

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-ننشر البيانات الشخصية للمستريح من بطاقة الرقم القومى

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-مدير "الأموال العامة":"المستريح" رفض الإفصاح عن قيمة ثروته وأموال ضحاياه

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-بالفيديو..رئيس مباحث الأموال العامة:"المستريح" نصب علىَّ شخصيًا

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بالفيديو.. تفاصيل القبض على ريان الصعيد "المستريح".."الأموال العامة" أطلقت 5 مأموريات.. ووضعت خطة شملت 4 محاور لضبطه.. وأسقطته مع أحد موظفى شركته داخل نادى الصيد بالدقى.. والنيابة تبدأ التحقيق معه غدا

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-زوجة أحد ضحايا "المستريح": "جوزى مات من الحسرة على ضياع "تحويشة العمر".. "بيتنا مفهوش جنيه أصرف بيه على عيالى".. "المتهم أوهمنا بالدخول بأسهم فى مشاريع عملاقة تفيد المجتمع".. ونجله: "عايزين حقنا"

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-بعد تزايد البلاغات ضده.. "الأموال العامة" تلقى القبض على "ريان الصعيد".. النائب العام يأمر بالتحفظ على ممتلكات "المستريح".. ومحاميه يبدأ جولة مفاوضات مع الضحايا بدفع 90 مليون جنيه خلال ساعات

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