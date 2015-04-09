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خادم الحرمين يبحث مع أمير قطر مستجدات الأحداث بالمنطقة

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خادم الحرمين يبحث مع أمير قطر مستجدات الأحداث بالمنطقة خادم الحرمين يبحث مع أمير قطر مستجدات الأحداث بالمنطقة
ذكرت وكالة الأنباء ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استقبل فى قصر العوجا بالدرعية الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر والوفد المرافق له.

وقد اصطحب خادم الحرمين الشريفين أمير دولة قطر لدى وصوله فى جولة داخل أرجاء قصر العوجا، أطلعه خلالها على ما يضمه من صور تاريخية للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وقطع تراثية قديمة، كما شاهد والوفد المرافق له شرفة القصر وإطلالته على مدينة الدرعية التاريخية، بعد ذلك جرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث فى المنطقة.

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مصر 365

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