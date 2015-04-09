تايمز: تصريحات كارتر حول القاعدة اعتراف ضمنى بالتعقيدات المتصاعدة فى اليمن

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تصريحات وزير الدفاع الأمريكى بشأن توسيع تنظيم القاعدة تواجده فى اليمن، تشكل اعتراف ضمنى بالتعقيدات التى تصاعدت منذ بدء الحملة العسكرية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن، قبل أسبوعين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، الخميس، مقتطفات من كلمة وزير، آشتون كارتر، فى اليابان، مقرا أن تنظيم القاعدة فى اليمن استغل الاضطرابات الناتجة عن الضربات السعودية الجوية ضد الحوثيين، حيث بات التنظيم الإرهابى السنى يعمل على توسيع تواجده فى البلاد.

ووصف كارتر، خلال مؤتمر صحفى فى اليابان، الأربعاء، الوضع فى اليمن بأنه غير مستقر تماما، مشيرا إلى أن الحرب فى اليمن خلفت أعدادا من الجماعات التى تتنافس على السلطة، بما فى ذلك تنظيم القاعدة.

وحذر كارتر أن التنظيم الإرهابى لديه طموح لضرب أهداف غربية من بينها أهداف للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية تم عرقلتها بسقوط الحكومة العراقية، وقال "إنه من الأسهل أن تقوم بمكافحة الإرهاب عندما تكون هناك حكومة مستقرة".