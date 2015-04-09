خادم الحرمين وأمير قطر يبحثان مستجدات الاحداث بالمنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض اليوم مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث فى المنطقة.

حضر المباحثات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما حضر من الجانب القطرى الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية ورئيس جهاز أمن الدولة غانم بن خليفة الكبيسى.

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