مايكروفون – أحمد الطيب لـ في الجول: عن شلبي.. هدف لا أنساه للأهلي، وهدف أخر في مرماه

جزء عايزين نبروزه في الفقرة الجانبية: "الله عليك تسليم رجليك.. تحولت إلى الله عليك يا حبيب والديك". البعض حورها

"نيدفيد يمرر الكرة على طريقة توصيل الطلبات للمنازل".. هي جملة حفظناها عن أحمد الطيب الذي دوما ما التصق صوته في أذهان مجانين الكرة بالدوري الإيطالي مع قناة أبو ظبي، مع إبداع توتي وصلابة مالديني وأناقة نيستا. مش كده ولا إيه؟

معلقو كرة القدم يلعبون جزء مهما من المباريات لدى الجماهير، فدائما ما ارتبطت أهداف كثيرة ومباريات مهمة بجملة قالها المعلق أو في طريقة وصفه لها.

FilGoal.com أجرى حواراً مع أحمد الطيب، الذي "يجيد اختيار الكلمات بسلاسة غير عادية" كما وصفه عصام الشوالي، وكانت له رحلة طويلة تجعل توجيه الأسئلة له ممتعا.

- ما أفضل هدف علقت عليه والتصق بذاكرة الجماهير؟

هدف الأهلي الأول أمام الترجي "الأرض لا تنسى جباه الساجدين".

كذلك هناك هدف الزمالك الأول أمام الأهلي في آخر فوز على الأهلي 2007 لتامر عبد الحميد "أسمر يا أسمراني".

- لماذا نجح صلاح في إيطاليا بهذه السرعة؟

لأنه يلعب لفريق مدربه كان مهاجما فذا، مونتيلا أعطى له حرية بدون قيود دفاعية كثيرة ولأنه حضر من ناد كبيـــــــــر يلقي عليه الكثير من الضغوط، وانتقل إلى ناد أقل في الضغوط، لقد حضر لفيورنتينا كنجم.

- من أفضل 5 نجوم عاصرتهم في الدوري الإيطالي؟

بلاتيني، ورونالدو الظاهرة، زيدان، نيدفيد، ديل بييرو، توتي ومالديني وشيفتشنكو.

- هل تشعر أن جمهورك القديم من قناة أبوظبي يحبك بشكل أكبر من الجمهور العادي؟

نعم هناك ارتباط كبير بمرحلة عمرية وفنية وتعليق باسلوب جديد في ذلك الوقت – قبل أن يٌسرق ويقلّد معظمه - وجميعهم فاهمين كورة جدااااا.

- هناك عبارات كثيرة اشتهرت بها: (مثلثات ومربعات.. وان ثري. توصيل الطلبات للمنازل).. ما أكثر الجمل المحببة لديك؟

الله عليك تسلم رجليك.. وعندما عاتبت سيد الثعلبى لأنه يكررها قالي لي هل تمتلك عقدا يثبت أنها ملكك؟!!

البعض "حوّرها" إلى الله عليك يا حبيب والديك بالمناسبة.

وهناك أيضا عملوها خلصوها وفي المرمى سجلوها - ويا جماله يا جماله على شماله حطهاله.

- من النجم الذي كنت تتمنى مقابلته وأتيحت لك فرصة ذلك حين صرت نجما؟

زيكو النجم البرازيلى.. في الهند بدأ معي في برنامج أقدمه يسمى صائد البطولات على قناة الكأس.

كان رافضا المقابلة ومتوتر ومتعجرف في البداية، وفي النهاية بات لا يرغب في أن انهي اللقاء، وقال لي إنه أفضل حوار له وأني كنت أفضل من حاوره في عالم كرة القدم، كنت سعيدا للغاية.

في المقابل، وفي مصر وخلال احتفال المئوية للأهلي ضد برشلونة كنت أقدم الاستوديو وضيفي دكتور طه إسماعيل ودخل علىّ مدحت شلبي الاستوديو بالاستاد، وجه التحية لدكتور طه وتجاهل أنه يعرف أين أعمل، وسألني "كابتن أحمد انت في قناة ايه؟".

قلت له: قناة الناااااس بدلاً من الكااااااس، فرد علي: "آااااااه، جديدة دى"!

- رونالدو أم ميسي؟

رونالدو لأنه من مكونات واجتهاد مثل باقي البشر، أما ميسى مخلوق خاص جدا يختلف عن باقي البشر.

- زملكاوي أم إسماعيلاوي؟

مش أهلاوي

- كيف تتعامل مع من ينتقد تعليقك أو يؤكد أنه لا يحب الاستماع إليك؟

أقول له غيّر المحطة أو اخفّض الصوت أو اغلق التليفزيون، تملك حرية الاختيار.

- هل ترى هيكتور كوبر مناسبا أو لديه فرصة للنجاح في مصر؟

الظروف والإمكانات لا تساعد على النجاح بسهولة مع أي مدرب.

علقت لكوبر في إيطاليا ونهائي فالنسيا ضد ريال مدريد وكان معي مدحت شلبى، وضد بايرن ميونخ وكنت في أبو ظبي. وكذلك علقت على نهائي خسره مع ريال مايوركا ضد لاتسيو.

هو مدرب كبير محترم ولكن لا يمتلك حرفّية التعامل مع الإعلام، لذلك أتمنى أن يكون كابتن أحمد ناجي هو المتحدث الرسمي باسم المنتخب مع الإعلام لاعتبارات كثيرة مثل خبرته، ذكائه، علاقاته ولباقته وفهمه وخبرته الكبيرة وكاريزما خاصة.

- صحيح أن فريقك المفضل هو السيدة العجوز بالفعل؟

ومين ما يحبش "ست الكل".

هذا دون إنكار حب واحترام ميلان وإنتر وروما ولاتسيو وفيورنتينا وعصفور الكناري كييفو.