أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زيت الزيتون يذيب دهون الجسد ويحميك من الأمراض الكبدية

Google+ Print
زيت الزيتون يذيب دهون الجسد ويحميك من الأمراض الكبدية زيت الزيتون يذيب دهون الجسد ويحميك من الأمراض الكبدية

يقول الدكتور هشام أيوب استشارى أمراض الكبد وعلاج الفيروسات الكبدية، وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد إن استخدام زيت الزيتون فى الأطعمة وخاصة أنه من أفضل الزيوت نظراً لاحتوائه على عناصر مذيبة للدهون عامة، ودهون الكبد خاصة، كما يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين هـ، المضاد للأكسدة يحمى من الإصابة بمرض الكبد الدهنى بالإضافة إلى أن اتباع نظام غذائى صحى والبعد عن والوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، والأكثار من الخضراوات الطازجة بجانب ممارسة الرياضة بصفة منتظمة.

وعلى الرغم من خطورة مرض الكبد الدهنى إلا أن المريض غالبا لا يعلم بالمرض إلا مصادفة عند قيامه بعمل أشعات أو تحليلات ولكن يمكن تلخيص بعض أعراضة التى عندما يتعرض لها المريض يجب استشارة الطبيب فورا وهى إحساسه بثقل فى الجانب الأيمن من البطن.

والإرهاق والميل إلى النعاس وأحياناً يحدث التهاب بالمرارة وقد ترتفع نسبة إنزيمات الكبد و نادراً ما ترتفع نسبة الصفراء.

وأضاف دكتور هشام أن فى الغالب يظل مرض الكبد الدهنى كما هو، ولفترات طويلة، ولكن بعدم العلاج والاستمرار فى مسبباته قد يتطور الكبد الدهنى، إلى تليف بالكبد، وهنا تكمن الخطورة لأن تليف الكبد مرض صعب علاجه، و له مضاعفات كثيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365