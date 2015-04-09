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الإفراط فى استخدام "فيس بوك" يسبب الاكتئاب

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الإفراط فى استخدام "فيس بوك" يسبب الاكتئاب الإفراط فى استخدام "فيس بوك" يسبب الاكتئاب
يستخدم ما يقرب من 900 مليون شخص موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يوميا، بهدف البقاء على اتصال مع الأصدقاء، إلا أن بعض مستخدميه الذين يقضون ساعات طويلة أمام فيس بوك قد يجدون أنفسهم يقضون وقتا أقل فى التواصل الاجتماعى الحى مع محيطهم الاجتماعى.

الآن.. توصلت دراسة جديدة أن هذا النوع من التواصل والمقارنة الاجتماعية - جنبا إلى جنب الاستخدام الكثيف لفيس بوك - مرتبط بأعراض اكتئابية.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى نشرت فى "المجلة الاجتماعية لعلم النفس العيادى"، الكيفية التى تم من خلالها تنفيذ الدراستين للتحقيق فى كيفية المقارنة الاجتماعية من قبل مستخدمى فيس بوك قد تؤثر سلبا على صحتهم النفسية.

فكرة المقارنة الاجتماعية بين التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتواصل المباشر مع المحيط الاجتماعى ليست جديدة، فقد أجرى لأول مرة من قبل الطبيب النفسى "ليون فيستجر" فى الخمسينيات، "إلا أن النظرية الجديدة تقترح أننا جميعا بحاجة إلى تقييم أنفسنا وعلاقتنا مع الآخرين".
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