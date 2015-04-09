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المتاجر في العاصمة الباكستانية تغلق مبكرا توفيرا للطاقة

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المتاجر في العاصمة الباكستانية تغلق مبكرا توفيرا للطاقة المتاجر في العاصمة الباكستانية تغلق مبكرا توفيرا للطاقة

فرضت الباكستانية خطة للتغلب على أزمة الطاقة في إسلام اباد تتضمن إغلاق أبواب المحال التجارية والمطاعم مبكرا بعد تطبيق نظام للزي الصيفي والأمر بإغلاق مبردات الهواء في المكاتب.

وقال مكتب رئيس الوزراء انه يتوجب على المحال التجارية في العاصمة إغلاق أبوابها في الثامنة مساء والمطاعم في العاشرة مساء وقاعات الزفاف في الحادية عشرة مساء.

وقبل عامين طلب من الباكستانيين عدم ارتداء جوارب في الصيف اذا شعروا بالحرارة الشديدة.

وهذه ليست أول مرة تفرض فيها ساعات مبكرة للإغلاق لكن كان يتم تجاهل الأمر بشكل كبير في السابق.

وتعاني باكستان من نقص كبير جدا في الطاقة خاصة في فصل الصيف حين تنقطع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم بالمدن الكبرى ونحو 20 ساعة في اليوم في مناطق بالريف.

وفي العام الماضي اغلقت نهائيا محطات الغاز الطبيعي المضغوط التي تزود السيارات بالغاز الطبيعي بسبب نقص الامدادات. ويمثل النفط والغاز مصدر توليد نحو ثلثي الطاقة في باكستان.

ولم تسعد الضوابط الجديدة التجار وأصحاب المحال التجارية في إسلام اباد.

وقال رحيل أحمد عوان المسؤول الإداري بغرفة الصناعات الصغيرة وصغار التجار في إسلام اباد “عقدنا اجتماعا مع جميع التجار في إسلام اباد وقررنا إن المحال التجارية لا يمكن أن تغلق في الثامنة مساء.”

وأضاف “الأوضاع والظروف أثرت كثيرا على حركة التجارة” في إشارة إلى قتال البلاد ضد مسلحي حركة طالبان.

وتابع قائلا “اذا أغلقوا المحال التجارية في الثامنة مساء فسيزداد الأمر سوءا.”

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