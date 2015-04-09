مدير الصحة بالسويس: «الوزير بعتني للقضاء على الفساد ومفيش على راسي بطحة‎»

قال، الدكتور لطفى عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة السويس الجديد، إنه أتي للسويس بتعليمات من، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، لتطوير المنظومة الطبية والقضاء على أى فساد بصحة السويس .

أضاف الدكتور لطفى عبد السميع فى أول تصريحات صحفية بعد تعيينه بالمنصب الجديد فى تصريحات خاصة أنه “لا يوجد على راسه بطحة حتي يخاف من فتح أى ملف” ، وأنه هناك عدد من المحاور سيعمل عليها من بينها ضروروة احترام الجميع فى منظومة الصحة وتطوير المنشأة الطبية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

تابع أنه سيسعى بكل طاقته لترك بصمة فى السويس، والعمل على إعادة المشروعات الصحية المتأخرة، وتطوير المشروعات القائمة، والتعاون مع الجميع لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة .

كان وزير الصحة أصدر قرار أمس الأربعاء بتعيين، الدكتور لطفي عبد السميع، وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة السويس، خلفًا للدكتور محمد العزيزي، وذلك بعد الجهد الكبير الذى قدمه الدكتور لطفي أثناء توليه منصب مدير مستشفى كفر الشيخ العام، ومتطور فى نظام الادارة .