أفضل 10 - مباريات ' العودات ' التاريخية في الكرة المصرية

أعادت مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة يوم الثلاثاء في الدوري، والتي قلب فيها أبناء الفيوم النتيجة في الوقت بدل الضائع من 1-0 إلى 1-2، مباريات "العودات" أو الـ"Comebacks" التاريخية في الكرة المصرية.

فما بين مباريات نهائية في مسابقة كأس مصر ومباريات لا تنسى في بطولة الدوري، يستعرض FilGoal.com أشهر 10 "عودات" في تاريخ كرة القدم المصرية.

الأهلي والاتحاد السكندري 3-2 - الدوري موسم 2004-2005

بعد تقدم الفريق السكندري بهدفين دون مقابل حتى أخر نصف ساعة من المباراة استطاع الأهلي قلب النتيجة وسجل الكولومبي كاستيو في الدقيقة 84 وحافظ الفريق الأحمر على تصدره لجدول الترتيب في طريقه لاستعادة لقب الدوري.

بتروجيت والزمالك 1-2 - الدوري موسم 2010-2011

هدفان في الوقت بدل الضائع سجلهما حسن مصطفى وأحمد جعفر يتسببان في ركض هستيري من المدرب حسام حسن فرحا بحفاظ الفريق على فارق النقاط مع الأهلي على قمة الترتيب.

الأهلي والزمالك 4-2 - نهائي كأس مصر 1978

قلب الزمالك النتيجة بعد هدف مصطفى عبده ولكن ثلاثية محمود الخطيب، جمال عبد الحميد وطاهر الشيخ في أخر ربع ساعة أعطت المارد الأحمر لقب البطولة.

الأهلي والزمالك 4-3 - نهائي كأس مصر 2007

يتقدم الزمالك ثم يتعادل الأهلي، ثلاث مرات حدث ذلك، حتى كان لأسامة حسني رأي أخر في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

الزمالك والأهلي 2-1 - مباراة لقب الدوري موسم 1987-1988

احتاج الأهلي للتعادل واحتاج الزمالك للفوز من أجل التتويج باللقب، وبعد هدف شمس حامد استطاع أحمد الشاذلي ونبيل محمود تحويل درع البطولة إلى ميت عقبة.

الأهلي وطلائع الجيش 3-1 - الدوري موسم 2008-2009

الإسماعيلي يتقدم على الترسانة 2-0، والأهلي متأخر أمام الجيش 1-0 ولابد له أن يفوز حتى يلاقي الدراويش في لقاء فاصل على لقب البطولة وهو ما حدث بعد ثلاثية محمد أبو تريكة، أحمد فتحي ومحمد طلعت.

المقاولون العرب والأهلي 2-1 - نهائي كأس مصر 2004

مباراة مثيرة جدا، فبعد تعادل المقاولون 1-1 في الدقيقة 38، تعرض الأهلي لمشكلة بسبب إصابة حارسه أمير عبد الحميد ونفاذ التبديلات، فاضطر مانويل جوزيه لوضع شادي محمد في حراسة المرمى في الدقيقة 80..وبعد إهدار محمد جودة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 86 وطرد لاعب المقاولون علاء عبد الغني بعدها بثوان قليلة، أحرز محمد علي هدف انتصار ذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع.

إنبي والزمالك 2-1 - نهائي كأس مصر 2011

في استاد ممتلىء عن آخره بجماهير الزمالك، أبى فريق إنبي أن يحقق الفارس الأبيض لقب البطولة في عامه المئوي.

الزمالك والإسماعيلي 3-1 - نهائي كأس مصر 1999

استفاد الزمالك من طرد خالد بيبو مهاجم الدراويش في المباراة وسجل سامي الشيشيني الهدف الثاني في الدقيقة 83 قبل أن يؤمن اللقب طارق السعيد بهدف ثالث في الوقت الضائع.

المنصورة والزمالك 2-2 - فاز المنصورة بركلات الترجيح في دور الـ8 لكأس مصر 1996

نجم المنصورة تامر بجاتو تمكن من تعديل النتيجة بهدفين في أخر 10 دقائق قبل أن يتأهل الفريق بسبب إهدار الثنائي حازم إمام وعفت نصار ركلتين ترجيحيتين للزمالك..المنصورة خسر النهائي بعدها أمام الأهلي.

وهذه المباراة العجيبة..

القناة والإسماعيلي 3-3 - الدوري موسم 1992-1993

الإسماعيلي يتسيد ويسجل هدفا تلو الأخر، وفي آخر 5 دقائق من عمر المباراة سجل القناة ثلاثة أهداف عن طريق نجمه محمد مصطفى.