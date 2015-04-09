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مصر تقفز سبعة مراكز في تصنيف الفيفا

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مصر تقفز سبعة مراكز في تصنيف الفيفا مصر تقفز سبعة مراكز في تصنيف الفيفا

قفز المصري سبعة مراكز دفعة واحدة في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث جاء في المركز 51 عالميا.

الفراعنة كانوا يحتلون المركز 58 الشهر الماضي، لكنهم تقدموا سبعة مراكز بعد الفوز على غينيا الاستوائية وديا بهدفين دون رد الشهر الماضي.

وعلى الصعيد الإفريقي جاء المنتخب المصري في المركز الـ11، فيما كانت أول خمسة مراكز من نصيب كل من الجزائر، كوت ديفوار، غانا، تونس، والسنغال، وتقدم الفراعنة هنا خمسة مراكز.

وعربيا، جاء المنتخب المصري ثالثا خلف كل من الجزائر وتونس، وقبل كل من الإمارات والعراق.

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